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Российские военные громят ВСУ: в зоне спецоперации отбиты 10 атак и уничтожены сотни боевиков

Российские военные громят ВСУ: в зоне спецоперации отбиты 10 атак и уничтожены сотни боевиков

Российские военные в зоне спецоперации за сутки отразили 10 украинских атак на нескольких направлениях, поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР и уничтожили склад горючего для украинских войск в Николаевской области.

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