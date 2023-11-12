Российские военные громят ВСУ: в зоне спецоперации отбиты 10 атак и уничтожены сотни боевиков

Российские военные в зоне спецоперации за сутки отразили 10 украинских атак на нескольких направлениях, поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР и уничтожили склад горючего для украинских войск в Николаевской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии