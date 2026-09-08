Эксперт рассказал Царпьграду, чего ждать в отношениях между Россией и Германией. Победа правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на земельных выборах в Саксонии, где она набрала более 40% голосов, вызвала яркую реакцию в России.