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Царьград

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Победа "Альтернативы для Германии" вызвала ликование в России. Не рано ли радуемся?

Победа "Альтернативы для Германии" вызвала ликование в России. Не рано ли радуемся?

Эксперт рассказал Царпьграду, чего ждать в отношениях между Россией и Германией. Победа правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на земельных выборах в Саксонии, где она набрала более 40% голосов, вызвала яркую реакцию в России.

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