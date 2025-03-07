На Смоленщине тепличный комбинат привлек внимание правоохранителей из-за вредителей

Возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено по факту длительного игнорирования смоленским тепличным комбинатом требований законодательства в сфере карантина растений - несколько карантинов не стали помехой для ведения бизнеса.
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