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«От осинок родилась апельсинка»: Как 19-летняя дочь Елены Борщёвой строит актёрскую карьеру без помощи родителей

«От осинок родилась апельсинка»: Как 19-летняя дочь Елены Борщёвой строит актёрскую карьеру без помощи родителей

19-летняя Марта Юшкевич — старшая дочь юмористки Елены Борщёвой и её супруга Валерия Юшкевича — всё увереннее выбирается из тени знаменитых родителей.

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