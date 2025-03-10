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Объявлен режим авиационной опасности: Орловская область предупреждена

Объявлен режим авиационной опасности: Орловская область предупреждена

В Орловской области объявлен режим авиационной опасности, о чем сообщило МЧС России. Жителям рекомендуется сохранять бдительность.

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