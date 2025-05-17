В-46 «семьдесятдвойки» против газотурбинного движка Т-80Б в жару Споры о том, какой двигатель лучше для танка — газотурбинный или дизельный, — не утихают и сегодня, особенно в рамках советского (отечественного) танкостроения.
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