Ссору соседей в Барнауле из-за тараканов в многодетной семье обсудили на телевидении

Многодетная мать, воспитывающая четырех детей, якобы устроила дома бардак Жительница Барнаула в программе "Мужское и Женское" пожаловалась на соседку, квартира которой превратилась в рассадник тараканов и источник постоянных криков, сообщает наш Telegram-канал amic.