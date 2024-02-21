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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ссору соседей в Барнауле из-за тараканов в многодетной семье обсудили на телевидении

Ссору соседей в Барнауле из-за тараканов в многодетной семье обсудили на телевидении

Многодетная мать, воспитывающая четырех детей, якобы устроила дома бардак Жительница Барнаула в программе "Мужское и Женское" пожаловалась на соседку, квартира которой превратилась в рассадник тараканов и источник постоянных криков, сообщает наш Telegram-канал amic.

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