Полиция Кировского района задержала агрессора, побившего пассажира троллейбуса на остановке на улице Зины Портновой.
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Полиция Кировского района задержала агрессора, побившего пассажира троллейбуса на остановке на улице Зины Портновой.