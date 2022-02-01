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Тарпищев назвал три фактора, которые делают Медведева гениальным игроком

Тарпищев назвал три фактора, которые делают Медведева гениальным игроком

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о феномене Даниила Медведева. Напомним, 30 января 25-летний россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

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