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Bild: Минобороны ФРГ запросило дополнительно 3,8 млрд евро на помощь Украине

Bild: Минобороны ФРГ запросило дополнительно 3,8 млрд евро на помощь Украине

Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные средства на помощь Украине. Речь идет о 3,8 миллиарда евро, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
МО Германии запросило дополнительные средства на помощь Украине в размере 3,8 миллиарда евро. Шольц всё больше наращивает поставки Киеву, оглядываясь на Россию. Мне вот это ни к чему, но по другому не могу. Чем дальше мы откладываем серьёзный разговор с Берлином, тем больше они наглеют. Однако и нам приходится повышать градус! А не лучше ли поставить вопрос по взрослому и сказать достаточно! Те предприятия кто гонит оружие на ВСУ будут атакованы ракетным вооружением!
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