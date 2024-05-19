Bild: Минобороны ФРГ запросило дополнительно 3,8 млрд евро на помощь Украине

Геннадий Бережнов

МО Германии запросило дополнительные средства на помощь Украине в размере 3,8 миллиарда евро. Шольц всё больше наращивает поставки Киеву, оглядываясь на Россию. Мне вот это ни к чему, но по другому не могу. Чем дальше мы откладываем серьёзный разговор с Берлином, тем больше они наглеют. Однако и нам приходится повышать градус! А не лучше ли поставить вопрос по взрослому и сказать достаточно! Те предприятия кто гонит оружие на ВСУ будут атакованы ракетным вооружением!