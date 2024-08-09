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    Зачем вора назначать официальным представителем России? Что полезного сделал этот "олигарх" для страны на украденных ...Олег Дерипаска по...

Олег Дерипаска подверг резкой критики расходы России на проведение СВО

Олег Дерипаска подверг резкой критики расходы России на проведение СВО

Любая непростая ситуация способна вскрыть самые негативные качества любого человека. Что-то подобное сегодня происходит и в нашей стране.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Зачем вора назначать официальным представителем России? Что полезного сделал этот &quot;олигарх&quot; для страны на украденных заводах ? Ведь, в конечном итоге, основная часть прибыли пошла на его счета-яхты-виллы и прочий мусор, а блеяние либероидов о том, что налоги он платит в России - жалкий стон в пользу бедных интеллектом. Наверняка, под управлением государства, эти производства и налогов платили бы больше, и развивали технологии , производство и инфраструктуру, и мест рабочих обеспечили бы больше.
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17 час.
Анфиса Иванова
И этого говнюка Кремль отправил своим официальным представителем на это сбор таких же....  Что сделали - то и получили ....
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17 час.
Татьяна Кибишева
У нас что, нет достойных представителей? Зачем отправили этого вора-ушлепка? Лишний раз опозориться?!
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14 час.

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