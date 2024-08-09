Любая непростая ситуация способна вскрыть самые негативные качества любого человека. Что-то подобное сегодня происходит и в нашей стране.
Олег Дерипаска подверг резкой критики расходы России на проведение СВО
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Зачем вора назначать официальным представителем России? Что полезного сделал этот "олигарх" для страны на украденных заводах ? Ведь, в конечном итоге, основная часть прибыли пошла на его счета-яхты-виллы и прочий мусор, а блеяние либероидов о том, что налоги он платит в России - жалкий стон в пользу бедных интеллектом. Наверняка, под управлением государства, эти производства и налогов платили бы больше, и развивали технологии , производство и инфраструктуру, и мест рабочих обеспечили бы больше.
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17 час.
Анфиса Иванова
И этого говнюка Кремль отправил своим официальным представителем на это сбор таких же.... Что сделали - то и получили ....
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17 час.
Татьяна Кибишева
У нас что, нет достойных представителей? Зачем отправили этого вора-ушлепка? Лишний раз опозориться?!
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14 час.
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