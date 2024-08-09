Олег Дерипаска подверг резкой критики расходы России на проведение СВО

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Зачем вора назначать официальным представителем России? Что полезного сделал этот "олигарх" для страны на украденных заводах ? Ведь, в конечном итоге, основная часть прибыли пошла на его счета-яхты-виллы и прочий мусор, а блеяние либероидов о том, что налоги он платит в России - жалкий стон в пользу бедных интеллектом. Наверняка, под управлением государства, эти производства и налогов платили бы больше, и развивали технологии , производство и инфраструктуру, и мест рабочих обеспечили бы больше.