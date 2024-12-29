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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров подрался с Оливером, заступившись за партнера. Это 4-я драка для защитника «Бостона» в этом сезоне

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Коламбусом» (4:0). В середине третьего периода форвард «Блю Джекетс» провел жесткий силовой прием против Чарли Макэвоя.

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