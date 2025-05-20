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Цена, которую люди платят за продолжение конфликта, его не волнует: Экс-советник главы Пентагона обвинил Зеленского в разрушении Украины

Цена, которую люди платят за продолжение конфликта, его не волнует: Экс-советник главы Пентагона обвинил Зеленского в разрушении Украины

Зеленский, по-видимому, не беспокоится о человеческих жертвах, вызванных его ошибками. Цена, которую люди платят за продолжение конфликта, его не волнует, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

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