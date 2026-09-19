Ямаль стал самым молодым игроком Ла Лиги с 50 голевыми передачами с сезона-2013/14

В субботу, 19 сентября, «Барселона» обыграла «Севилью» (3:1) в матче 7-го тура Ла Лиги.В субботу, 19 сентября, «Барселона» обыграла «Севилью» (3:1) в матче 7-го тура Ла Лиги.
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