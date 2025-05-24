Администация МКОУ "Новоаннинской СШ №4" поздравляет выпускников с последним звонком. Последний звонок! Как же много смысла у этого события! Вот-вот начнётся новый жизненный этап.
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Администация МКОУ "Новоаннинской СШ №4" поздравляет выпускников с последним звонком. Последний звонок! Как же много смысла у этого события! Вот-вот начнётся новый жизненный этап.