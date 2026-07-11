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Русская весна

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Привычные АЗС могут исчезнуть на Украине из-за российских ударов (ВИДЕО)

Привычные АЗС могут исчезнуть на Украине из-за российских ударов (ВИДЕО)

Из-за российских ударов по украинской топливной инфраструктуре привычные АЗС могут исчезнуть, а вместо них появятся небольшие пункты с топливораздаточными колонками.

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