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Военкор Кошкин раскрыл, продолжатся ли атаки беспилотников ВСУ на РФ во время перемирия

Военкор Кошкин раскрыл, продолжатся ли атаки беспилотников ВСУ на РФ во время перемирия

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Военный политолог Андрей Кошкин в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине является крайне сложным и многогранным и подчеркнул, что беспилотники, атакующие РФ, как летали, так и будут летать.

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