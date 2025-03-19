Военкор Кошкин раскрыл, продолжатся ли атаки беспилотников ВСУ на РФ во время перемирия

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Военный политолог Андрей Кошкин в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине является крайне сложным и многогранным и подчеркнул, что беспилотники, атакующие РФ, как летали, так и будут летать.
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