Военкор Кошкин раскрыл, продолжатся ли атаки беспилотников ВСУ на РФ во время перемирия

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Военный политолог Андрей Кошкин в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине является крайне сложным и многогранным и подчеркнул, что беспилотники, атакующие РФ, как летали, так и будут летать.