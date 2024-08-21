💡 4 села Белогорского района остались без света из-за аварии на сетях Света нет в селах Вишенное, Белая Скала, Яблочное, Мироновка.
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💡 4 села Белогорского района остались без света из-за аварии на сетях Света нет в селах Вишенное, Белая Скала, Яблочное, Мироновка.