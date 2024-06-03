Большинство жителей Австралии против финансирования Украины

Вещательная корпорация ABC со ссылкой на собственное исследование сообщила, что более половины австралийцев убеждены в том, что Канберра должна прекратить поддерживать Киев и уделить более пристальное внимание внутренним проблемам.
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