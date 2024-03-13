Тенденция к ослаблению: что происходит с рублем на 13 марта 2024 года Евгения КомароваНаблюдается тенденция к ослаблению рубля на фоне решения Банка России по ключевой ставке, которая осталась на прежнем уровне — 16%.
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