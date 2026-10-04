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Несекретные материалы

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Пекин закрыл топливный кран: как запрет Китая ударит по ценам в России

Пекин закрыл топливный кран: как запрет Китая ударит по ценам в России

Китай приостановил экспорт бензина, дизеля и авиатоплива за пределы Гонконга и Макао. Это решение совпало с продлением российского запрета на экспорт дизеля до 31 октября и на фоне продолжающихся ударов по НПЗ.

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