Пекин закрыл топливный кран: как запрет Китая ударит по ценам в России

Китай приостановил экспорт бензина, дизеля и авиатоплива за пределы Гонконга и Макао. Это решение совпало с продлением российского запрета на экспорт дизеля до 31 октября и на фоне продолжающихся ударов по НПЗ.
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