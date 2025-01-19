Суд отложил рассмотрение дела членов организации «ЕНОТ» из-за их ухода на СВО

Московским гарнизонным военным судом приостановлено рассмотрение дела четверых членов общественной организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), обвиняемых в бандитизме и разбое, в связи с их участием в специальной военной операции.
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