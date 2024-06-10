Сцена «Алых парусов-2024» станет самой технически оснащенной за последние годы

Гостей удивят необычными формами и преображениями пространства Организаторы одного из самых ярких и зрелищных событий Северной столицы - праздника «Алые паруса» - готовят для его участников и гостей настоящее шоу, передают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии