"Становится смешно и в то же время чуть обидно". Анастасия Решетова опровергла, что колола ботокс и филлеры

Анастасия Решетова прокомментировала в инстаграме* подозрения, что она использует ботокс. Поводом стала опубликованная в СМИ статья эксперта, который утверждает, что Анастасия обращалась за помощью к косметологам.
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