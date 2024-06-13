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"Становится смешно и в то же время чуть обидно". Анастасия Решетова опровергла, что колола ботокс и филлеры

"Становится смешно и в то же время чуть обидно". Анастасия Решетова опровергла, что колола ботокс и филлеры

Анастасия Решетова прокомментировала в инстаграме* подозрения, что она использует ботокс. Поводом стала опубликованная в СМИ статья эксперта, который утверждает, что Анастасия обращалась за помощью к косметологам.

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