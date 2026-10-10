Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп заявил, что пришло время сменить президента на Украине

Трамп заявил, что пришло время сменить президента на Украине

  Зеленский мог завершить украинский конфликт уже несколько раз, но он выбрал не делать этого, считает американский президент.

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Новый комментарий от пользователя
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Альбина Скоблина

Здраво. но что только теперь дошло .когда этот Зазеленевший .просроченный и заплесневевший начал откровенно хамить хозяину мира .коим трамп себя не просто считает . но и позиционирует. Посмотрим .как слова сойдутся .а скорее разойдутся с делом. А ларчик то просто открывается .стоит только разведанные перекрыть.