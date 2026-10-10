Зеленский мог завершить украинский конфликт уже несколько раз, но он выбрал не делать этого, считает американский президент.
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Непослушных президентов Трамп или ворует или уничтожает или отлучает от коррумпированной просроченной власти...
Ради топлива для личного электората мистеру Трололо пришлось признать зеленого наркета просроченным...)
Наркошибздику крышка!
Здраво. но что только теперь дошло .когда этот Зазеленевший .просроченный и заплесневевший начал откровенно хамить хозяину мира .коим трамп себя не просто считает . но и позиционирует. Посмотрим .как слова сойдутся .а скорее разойдутся с делом. А ларчик то просто открывается .стоит только разведанные перекрыть.