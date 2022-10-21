«Ростех» остается без прибыли от продажи военных заводов

Мы продолжаем тему госкорпорации «Ростех» и бывших военных ремзаводов! Свежие новости, которые наверняка вас обрадуют, особенно тех, кто добрым словом поддержал нашу борьбу.
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