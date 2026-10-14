17 октября Колледж современных технологий проведёт день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 14:00 до 16:30 по адресу: Хибинский проезд, дом 10 (станция метро «ВДНХ»).
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