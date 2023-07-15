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Русская дипломатия - самая дипломатичная дипломатия в мире

Русская дипломатия - самая дипломатичная дипломатия в мире

Любят у нас критиковать всё и вся, особенно власть, потому что она всё не так делает, недостаточно компетентна, не очень демократична или, наоборот, недостаточно сильна.

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Комментарии
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Дмитрий Алиев
Россия пишется так
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12 час.
Ирина
ну вы то точно знаете, как надо))))))
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11 час.
Максим Маркин
Когда китайцы начнут рыть канал в Никарагуа, а мы их - стеречь от амеров, вот это - дипломатия ..
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56 мин.

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