Русская дипломатия - самая дипломатичная дипломатия в мире

Любят у нас критиковать всё и вся, особенно власть, потому что она всё не так делает, недостаточно компетентна, не очень демократична или, наоборот, недостаточно сильна.
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