Новинка получила алюминиевый корпус объёмом 21 л, блок питания на 850 Вт, интерфейсы Thunderbolt 5 и сетевые порты со скоростью до 10 Гбит/с Компания Topfeel представила рабочую станцию DeskOne A1 под брендом Polar Night.
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