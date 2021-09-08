Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили в 2022 году

Рост цен на автомобили на внутреннем российском рынке сохранится в 2022 году в связи с подорожанием комплектующих, дефицитом микрочипов и, как следствие, превышающим предложение спросом, рассказал эксперт маркетплейса "Банкавто" Сергей Власов.