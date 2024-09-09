Корпорация «АСИ» оборудовала новую углесборочную станцию Юрково системой «ОКО»

Автоматизированный комплекс внедрили для того, чтобы в режиме реального времени контролировать загрузку вагонов, оперативно выявлять все коммерческие неисправности, ускорить вагонооборот и полностью оцифровать приемо-сдаточные процессы.
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