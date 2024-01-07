Шорт-трекистка Середа впала в кому и умерла в 20 лет

Месяц назад она заболела гриппом.фото: t.me/russianskating--> Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).
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