Как в ЮНЕСКО нарушают права журналистов. «Слепота и глухота»

Постпред РФ Аляутдинов возмущен замалчиванием убийства российских журналистовAurelien Morissard/AP Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле представила доклад о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности преступлений за 2022-2023 года, однако Москва отказалась его признавать.
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