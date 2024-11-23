Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как в ЮНЕСКО нарушают права журналистов. «Слепота и глухота»

Как в ЮНЕСКО нарушают права журналистов. «Слепота и глухота»

Постпред РФ Аляутдинов возмущен замалчиванием убийства российских журналистовAurelien Morissard/AP Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле представила доклад о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности преступлений за 2022-2023 года, однако Москва отказалась его признавать.

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