Microsoft открыла перспективный материал для новых аккумуляторов за две недели расчётов — в сотни раз быстрее учёныхСпециалисты компании Microsoft оригинально проверили возможности своей новой облачной платформы Azure Quantum Elements для научной работы.
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