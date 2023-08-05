Успейте оформить: раскрыто, как вернуть положенные 6 500 рублей до конца августа

Миллионам россиян рассказали, каким образом можно вернуть положенные 6 500 рублей до конца августа. Так, выплата предоставляется гражданам, которые относятся к определенной категории населения и при при этом вовремя подали одно важное заявление.
Миллионам россиян рассказали, каким образом можно вернуть положенные 6 500 рублей до конца августа. Так, выплата предоставляется гражданам, которые относятся к определенной категории населения и при при этом вовремя подали одно важное заявление.
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