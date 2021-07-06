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Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Гриша Явлинский просто уникальное явление нашей политики. Его партия редко набирала реально много голосов.

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карюкалов вячеслав
Эх ностальгия.
карюкалов вячеслав
Прав был классик.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот истинное лицо либералов... Всех арестовать и отправить в гулаг на труда исправительные работы со всеми родственниками и сподвижниками с полной конфискацией имущества, во благо России и ее народа...

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