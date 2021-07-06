Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаЯвлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу Гриша Явлинский просто уникальное явление нашей политики. Его партия редко набирала реально много голосов.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславЭх ностальгия.карюкалов вячеславПрав был классик.АНГЕЛ АНГЕЛВот истинное лицо либералов... Всех арестовать и отправить в гулаг на труда исправительные работы со всеми родственниками и сподвижниками с полной конфискацией имущества, во благо России и ее народа...Комментировать
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