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Русская весна

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«Отважные» освободили Лозоватское и уже движутся к Тимофеевке, наступая на красноармейском направлении (КАРТА)

«Отважные» освободили Лозоватское и уже движутся к Тимофеевке, наступая на красноармейском направлении (КАРТА)

Вчера стало известно, что на авдеевско-красноармейском направлении подразделения группировки войск «Центр» прорвались в Лозоватское и молниеносно продвинулись к центру посёлка, а к ночи уже заняли большую его часть.

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