Российские гимнасты решили получить нейтральный статус

Федерации гимнастики России начнет процедуру получения нейтрального статуса для гимнастов, чтобы они могли участвовать в международных турнирах, заявил первый вице‑президент организации Василий Титов 8 декабря «Матч ТВ».
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