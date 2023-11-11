Электроэнергетическая «удавка» для Южной Осетии: в чьих интересах?

Фото: alaniainform.org Экспортная энергокомпания «Интер РАО» предложила повысить с 1 октября на 7% стоимость энергии процентов для клиентов, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщила представитель РАО Александра Панина.
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