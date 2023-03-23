«Томагавки» в Черном море, 30 минут полета до Ростова и Краснодара

Согласно официальному отчету командования ВМС США «Европа – Африка», эсминец УРО ВМС США USS Arleigh Burke (DDG 51) в декабре 2021 года совершил свой проход в акваторию Черного моря якобы для отработки взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе, в реальности была банальная «дипломатия канонерок».
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