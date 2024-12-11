Жуков обратился к Бастрыкину из-за блокировки фильма «Руки вверх»

Солист популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи в судебных разбирательствах по правам на песни своего коллектива, сообщает агентство ТАСС.
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