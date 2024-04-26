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«Создаем зону безопасности»

«Создаем зону безопасности»

Дандыкин объяснил нанесение ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины.«Все резервы ВСУ, которые идут по железной дороге, должны уничтожаться».

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Мосты и дороги надо было уничтожать с самого начала СВО, это значительно уменьшило бы число потерь с нашей стороны.
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7 час.
Виктор Шилин
Громите нациков ,пацаны!!!
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7 час.
Misha Glusch
почему хахлам не отключат связь, интернет и сми?
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6 час.

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