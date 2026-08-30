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125region.ru | Новости

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Bloomberg: Уход пресс-секретаря Левитт застал Белый дом врасплох

Bloomberg: Уход пресс-секретаря Левитт застал Белый дом врасплох

Уход Каролин Левитт с поста пресс-секретаря Белого дома стал неожиданностью для администрации США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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