АДЕКВАТ Z И еще вот что, пожалуй, стоит заметить. В контексте даже не вчерашнего интервью Верховного, а всего содержания текущего момента.
Не позволяйте нагадить себе в мозг
Комментарии
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Людмила Лиханова
Одно точно правильно: ВСЕ мнят себя такими осведомленными, такими умными и такими обиженными. Если вы такие умные, то почему не вы Президенты? Надоели диванные воины за Россию. Политика это игра и побеждает тот, кто может не только сохранить невозмутимость, но и повернуть любую ситуацию себе во благо. Путин этим славится. Так дадим же ему и его команде единомышленников спокойно работать на благо России.
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7 час.
Людмила Лиханова
Обратите внимание и смотрите на комменты под углом скепсиса
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7 час.
Александр Батт
Надо предложить Украине капитулировать перед Россией на её условиях, включая передачу ей залежей редкоземельных металлов. И повод у Зеленского хороший. Мол, Запад Украину кинул, поэтому деваться некуда. Тогда славяне выиграют. А Запад проиграет.
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6 час.
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