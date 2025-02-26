Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Ильдус, Вы сам-то  верите, что  США  будут  вкладываться в  нашу  экономику?  История  последних  30 лет говорит  об ...Что касается редк...
  • Катерина
    Как  печально всё ЭТО...  и  очень  похоже  на  ПРАВДУ.Что касается редк...
  • Виктор Усольцев
    Нужен не только закон, запрещающий занимать посты в госслужбе любых уровней лиц с иностранным гражданством, имеющих с..."Агент Америки?":...

Не позволяйте нагадить себе в мозг

Не позволяйте нагадить себе в мозг

АДЕКВАТ Z И еще вот что, пожалуй, стоит заметить. В контексте даже не вчерашнего интервью Верховного, а всего содержания текущего момента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Одно точно правильно: ВСЕ мнят себя такими осведомленными, такими умными и такими обиженными. Если вы такие умные, то почему не вы Президенты? Надоели диванные воины за Россию. Политика это игра и побеждает тот, кто может не только сохранить невозмутимость, но и повернуть любую ситуацию себе во благо. Путин этим славится. Так дадим же ему и его команде единомышленников спокойно работать на благо России.
Ответить
7 час.
Людмила Лиханова
Обратите внимание и смотрите на комменты под углом скепсиса
Ответить
7 час.
Александр Батт
Надо предложить Украине капитулировать перед Россией на её условиях, включая передачу ей залежей редкоземельных металлов.  И повод у Зеленского  хороший. Мол, Запад Украину кинул, поэтому деваться некуда. Тогда славяне выиграют. А Запад проиграет.
Ответить
6 час.
наверх