Не позволяйте нагадить себе в мозг

Людмила Лиханова

Одно точно правильно: ВСЕ мнят себя такими осведомленными, такими умными и такими обиженными. Если вы такие умные, то почему не вы Президенты? Надоели диванные воины за Россию. Политика это игра и побеждает тот, кто может не только сохранить невозмутимость, но и повернуть любую ситуацию себе во благо. Путин этим славится. Так дадим же ему и его команде единомышленников спокойно работать на благо России.