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Мировое обозрение

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«Патриоты» не помогли: По Киеву ударили «Калибрами», «Цирконами» и «Искандерами-М»

«Патриоты» не помогли: По Киеву ударили «Калибрами», «Цирконами» и «Искандерами-М»

Мощная серия взрывов прогремела в Киеве и Киевской области минувшей ночью. По предварительным данным, по объектам противника был нанесён массированный комбинированный удар с применением крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковых «Цирконов» и баллистических комплексов «Искандер-М».

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