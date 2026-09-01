«Патриоты» не помогли: По Киеву ударили «Калибрами», «Цирконами» и «Искандерами-М»

Мощная серия взрывов прогремела в Киеве и Киевской области минувшей ночью. По предварительным данным, по объектам противника был нанесён массированный комбинированный удар с применением крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковых «Цирконов» и баллистических комплексов «Искандер-М».