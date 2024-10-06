Российский электромобили "Атом" начнут поставлять на зарубежные рынки

Вопросы экспорта электромобиля "Атом" за рубеж прорабатываются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО "Кама" Анатолия Кияшко.
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