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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» продлил контракт с Денисом Захаровым на сезон-24/25

Санкт-петербургский клуб объявил о продлении контракта с защитником (30 лет, 193 см) на сезон-24/25. Денис присоединился к «Зениту» летом 2020 года и за четыре сезона принял участие в 133 официальных матчах.

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