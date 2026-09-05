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Спорт Уик-Энд

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Губерниев - о шансах команд в матче «Зенита» против ЦСКА

Губерниев - о шансах команд в матче «Зенита» против ЦСКА

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча между петербургским «Зенитом» и ЦСКА, отметив, что для обеих команд сейчас важно доказать свою состоятельность на поле.

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