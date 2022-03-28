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Один из лучших в истории камерофонов Xiaomi Mi 11 Ultra с двумя экранами рекордно подешевел в Китае

Один из лучших в истории камерофонов Xiaomi Mi 11 Ultra с двумя экранами рекордно подешевел в Китае

Компания Xiaomi официально сообщила о том, что цена одного из лучших на рынке камерофонов Xiaomi Mi 11 Ultra в Китае опускается до отметки 625 долларов.

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