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12-ступенчатый «автомат», карбоновые рама, руль и даже колеса, 190 км на одной зарядке. Представлен электровелосипед iGravelX Carbon 2.9

12-ступенчатый «автомат», карбоновые рама, руль и даже колеса, 190 км на одной зарядке. Представлен электровелосипед iGravelX Carbon 2.9

Мотор выдает до 80 Н·м крутящего момента, максимальный запас энергии — 810 Вт·ч BH Bikes представила новую серию гравийных электровелосипедов iGravelX, рассчитанных на поездки по асфальту, грунтовым дорогам и умеренному бездорожью.

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