12-ступенчатый «автомат», карбоновые рама, руль и даже колеса, 190 км на одной зарядке. Представлен электровелосипед iGravelX Carbon 2.9

Мотор выдает до 80 Н·м крутящего момента, максимальный запас энергии — 810 Вт·ч BH Bikes представила новую серию гравийных электровелосипедов iGravelX, рассчитанных на поездки по асфальту, грунтовым дорогам и умеренному бездорожью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым